Cyclone Freddy: le Malawi en appelle à l'aide internationale face à une "tragédie"

Le chef de l'Etat a décrété deux semaines de deuil national, avec les drapeaux mis en berne pendant les sept premiers jours. "Ce cyclone est le troisième en 13 mois à frapper notre pays. Une preuve des réalités du changement climatique", a-t-il estimé lors d'un discours télévisé.

En déplacement plus tôt à Blantyre (sud), capitale économique et épicentre de la catastrophe, il a assisté à une cérémonie pour les victimes du cyclone. "C'est une tragédie nationale", a-t-il déclaré muni d'un imperméable et de bottes de pluie.