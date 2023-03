Dans le Mississippi, le choc d'une tornade meurtrière mais la reconnaissance d'être en vie

La maison en brique a été pulvérisée. D'elle il ne reste que le sol jonché d'effets personnels, un sac à dos rose, une bouteille de shampoing miraculeusement debout. Après la violente tornade qui a ravagé Rolling Fork, dans le Mississippi, les habitants prenaient la mesure du bouleversement de leur vie.

En ce dimanche chaud et ensoleillé, sous un ciel encore bleu avant de possibles nouveaux orages, ils ont commencé à arriver dans la matinée au milieu des habitations éventrées et des arbres déformés. Pour évaluer les dégâts et récupérer des affaires, et aussi parce que ces débris représentent tout ce qui reste de leur vie d'avant vendredi soir, quand la tornade a frappé, tuant au moins 25 personnes dans le Mississippi, dont 13 ici.