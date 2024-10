Dans le nord ivoirien, solidarité et hospitalité pour les réfugiés du Burkina voisin

Partager:

Issouf SANOGO "Ici on a un toit et la sécurité". Poussés hors de leur pays par les attaques jihadistes et les exactions de l'armée et de ses supplétifs, des dizaines de milliers de Burkinabè ont trouvé refuge dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans des sites d'accueil ou chez l'habitant. En périphérie de Ouangolodougou, le centre de Niornigué ressemble davantage à un petit village organisé qu'à un camp de réfugiés.

Ici pas de tentes, mais un millier de maisons en brique de terre cuite et aux toits de tôle ondulée alignées sur une dizaine d'hectares. Plus de 6.000 "demandeurs d'asile" - la Côte d'Ivoire ne les reconnaît pas comme réfugiés - y sont hébergés, en grande majorité des éleveurs Peul qui ont laissé biens et bétail derrière eux. "Depuis qu'on est arrivé, on a été bien accueilli, on se sent bien ici", explique Adama Maïga, qui allaite son bébé né un mois plus tôt sur le site. Issouf SANOGO

Chaque famille a un "abri", avec une chambre et un petit salon. Une aire de jeux avec quelques balançoires jouxte une place où un petit marché se tient quotidiennement et quatre pompes mécaniques permettent l'approvisionnement en eau. Les femmes et les enfants constituent l'immense majorité de la population de Niornigué, encore traumatisée par les exactions des jihadistes, des militaires ou des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs civils de l'armée). Le Burkina Faso est frappé depuis près de dix ans par des violences de groupes jihadistes liés à Al-Qaïda ou à l'Etat islamique, qui ont fait des dizaines de milliers de morts, tandis que l'armée et les VDP sont régulièrement accusés de commettre eux aussi des massacres contre des civils.