De "MAGA" à "Kamalamania", la transition atypique d'un républicain de Floride

"Donald Trump a dressé des étrangers les uns contre les autres. Il a brisé des communautés, des familles, des foyers, des lieux de culte", lance à l'AFP Rich Logis depuis la Floride, Etat du sud-est surtout connu pour sa météo tropicale, ses palmiers luxuriants, et son penchant républicain.

Car la récente entrée dans la course à la Maison Blanche de Kamala Harris ne redonne pas espoir qu'aux seuls démocrates.

"C'était la bonne personne au bon moment. Et j'aimais bien son discours visant à abolir l'ordre politique bien établi", se souvient-il, parlant, derrière ses lunettes, avec passion de son parcours.

- "Du bon côté" -

Rich Logis s'engage alors activement dans la campagne "MAGA" ou "Make America Great Again" (Rendre à l'Amérique sa grandeur, en français), célèbre slogan de Donald Trump. Il organise des groupes de soutien et publie des écrits visant à, comme il le dit aujourd'hui, "déshumaniser" les démocrates et toute voix critique.

"J'avais l'impression qu'on était du bon côté du pays, contre le mal. Qu'on était les vrais Américains contre les faux Américains", confie-t-il encore.