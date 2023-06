Des cas de paludisme contractés aux Etats-Unis pour la première fois en 20 ans

Cinq cas de paludisme contractés sur le sol américain ont été confirmés en Floride et au Texas pour la première fois en vingt ans, ont alerté les autorités sanitaires des Etats-Unis.

"Tous les patients sont sous traitement et leur état s'améliore", a précisé le réseau des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) des Etats-Unis.

En Floride, un appel a été lancé dans les comtés de Sarasota et Manatee à drainer les eaux stagnantes propices à la reproduction des moustiques et à se protéger des piqûres en portant des pantalons et des manches longues.

Le Texas a également diffusé des conseils de santé après qu'un cas de paludisme a été diagnostiqué chez un habitant travaillant en extérieur à Cameron, le seul pour l'instant au Texas.

"Malgré ces cas, le risque de contracter localement la malaria demeure extrêmement faible aux Etats-Unis", a ajouté le CDC.