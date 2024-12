Cyclone Chido à Mayotte: un premier avion d'aides arrive sur l'archipel

Cet avion, un DASH, qui a décollé de l'île La Réunion, transportait trois tonnes de matériel du service médical, des colis de l'Établissement français du sang et 17 personnels médicaux, a précisé la préfecture de la zone de défense du sud de l'océan Indien dans un communiqué, ajoutant que deux sous-préfets faisaient partie des passagers.

Le cyclone a coûté la vie a au moins 14 personnes, selon un bilan provisoire. Avec des rafales observées à plus de 220 km/h, le cyclone Chido est le plus intense à frapper le territoire ultra-marin depuis plus de 90 ans, selon Météo France.

Des vents d'une extrême violence ont ravagé l'archipel avec des cases anéanties, des toits envolés, des poteaux électriques à terre, des arbres déracinés... L'habitat précaire, qui concerne environ un tiers de la population de l'archipel estimée à 320.000 habitants, est "complètement détruit", selon le ministre français de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, attendu lundi sur place.