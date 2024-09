Des centaines de personnes arrivent en Syrie depuis le Liban

Environ 500 personnes sont arrivées en Syrie depuis le Liban voisin, a déclaré mardi à l'AFP un responsable de sécurité syrien, après les frappes israéliennes sur le Liban lundi, les plus meurtrières depuis la dernière guerre entre le Hezbollah et Israël en 2006.

"Environ 500 Libanais ont traversé la frontière par les postes-frontières d'al-Qusayr et Dabousiya entre 16H00 (15H00 HB), et minuit (23H00 HB)", a déclaré ce responsable, sous couvert d'anonymat. Mardi, "des véhicules continuaient d'affluer dans les premières heures du matin", a-t-il ajouté.

Ossama Bilal, un chauffeur de taxi, a indiqué que des "dizaines de voitures aux plaques d'immatriculation libanaises voulant aller à Damas" se trouvaient au poste-frontière de Masnaa, situé dans la vallée de la Békaa (est), frappée par des raids israéliens lundi.

"Il n'y a pas de localité dans la région de Baalbek qui n'ait pas été ciblée" a déclaré Firas Makki, qui a fui la Békaa, bastion du Hezbollah, précisant qu'il se dirigeait avec sa famille vers Damas.

Les frappes intenses de lundi qui ont tué plus de 550 personnes dans l'est et le sud du Liban, selon des chiffres officiels, a ravivé des souvenirs douloureux de la dernière guerre du Hezbollah avec Israël en 2006, qui a duré un peu plus d'un mois.