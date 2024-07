Des pluies torrentielles font au moins cinq morts en Chine

Les conditions météorologiques extrêmes que connaît la Chine cet été ont fait encore au moins cinq morts et huit disparus, victimes des fortes pluies tombées notamment à Baoji, à un millier de kilomètres au sud-ouest de Pékin, ont rapporté vendredi les médias d'Etat.

A Baoji, où vivent environ 3,2 millions d'habitants et située à un millier de kilomètres au sud-ouest de Pékin, les fortes pluies ont fait 5 morts, a indiqué l'agence de presse Chine nouvelle, citant les autorités provinciales.

Depuis mardi, de larges pans du nord et du centre de la Chine sont touchés par des pluies torrentielles, qui ont provoqué des inondations et d'importants dégâts matériels.

La télévision d'Etat CCTV a diffusé des images de quartiers totalement inondés par des eaux boueuses, où pelleteuses et habitants s'activent pour déblayer les dégâts.

Huit personnes sont par ailleurs portées disparues dans cette ville du Shaanxi (nord), tandis que plus de 2.000 habitants ont dû être évacués.

Dans cette province, il est tombé en début de semaine l'équivalent d'un an de pluie en quelques heures à Nanyang, selon CCTV.

La Chine souffre de conditions climatiques extrêmes cet été, avec localement des records de températures notamment dans le nord du pays, tandis que le sud est victime de pluies et d'inondations.

Le changement climatique, accentué selon des scientifiques par les émissions de gaz à effet de serre, rend ce genre de phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses.