Des stars d'Hollywood aux élus du Congrès: ces démocrates qui appellent Biden à se retirer

Ils sont élus du Texas, de l'Oregon, du New Jersey, progressistes comme modérés: une dizaine d'élus de la Chambre des représentants ont déjà invité Joe Biden à abandonner la course à la Maison Blanche.

Le sénateur du Vermont Peter Welch est ainsi devenu mercredi le premier à appeler directement le président à "se retirer de la course" à la Maison Blanche, "pour le bien du pays".

L'une des plus grandes voix du Parti démocrate, Nancy Pelosi, a elle obstinément refusé d'apporter explicitement son soutien au président américain.

"Les derniers sondages montrent que le danger politique pour les démocrates grandit. Des Etats qui étaient jusqu'ici nos fiefs penchent désormais du côté républicain", a-t-averti dans une tribune publiée par le Washington Post.

- Des stars d'Hollywood -

Quelques heures plus tôt, l'acteur George Clooney, un fervent démocrate, avait déjà jeté un pavé dans la mare en appelant le président à abandonner la course, dans le New York Times.

"Nous ne gagnerons pas en novembre avec ce président", a asséné la star d'Hollywood, très impliquée dans les levées de fonds pour le parti, et qui dit pourtant considérer Joe Biden comme un "ami".

Le réalisateur de la comédie romantique culte "Quand Harry rencontre Sally", Rob Reiner, a appuyé George Clooney, tout comme les acteurs John Cusack et Michael Douglas.

Lundi, le célèbre écrivain Stephen King avait déjà lancé un plaidoyer en ce sens.

La productrice et héritière Abigail Disney avait quant à elle affirmé prévoir de suspendre ses dons à la campagne démocrate tant que Biden se maintiendrait.

L'un des plus gros donateurs du Parti démocrate, le cofondateur de Netflix Reed Hastings, a lui aussi appelé Joe Biden à se retirer "afin de permettre à un leader démocrate vigoureux de battre Trump".

- Des éditorialistes -

Le comité de rédaction du prestigieux journal américain New York Times a appelé par deux fois le président Joe Biden à se retirer de la course à la Maison Blanche. Ce comité rassemble des éditorialistes de renom et est censé refléter les valeurs du quotidien.

Des éditorialistes du magazine The Atlantic et du quotidien Boston Globe ont aussi invité le président américain à sortir de la course.