Des zones entières du nord de la Chine sous les eaux

Des zones entières du nord de la Chine étaient plongées mercredi sous des eaux brunâtres charriant des tonnes de déchets, après les pluies d'une ampleur historique qui ont frappé des jours durant Pékin et ses environs.

Sur des photographies aériennes prises par l'AFP dans l'une de ces cités, Zhuozhou, on peut voir des devantures de magasins et des toits de voitures dépassant de cette marée boueuse qui a aussi envahi sur des kilomètres les terres agricoles des environs.

Casque sur la tête, vêtements de couleurs rouge et bleue, des secouristes apportaient dans des bateaux pneumatiques des nouilles instantanées, du pain et de l'eau potable aux habitants d'une partie de Zhuozhou désormais coincés chez eux, sans électricité et liaisons téléphoniques.

- "Piégés à l'intérieur" -