Deux familles reçoivent une reconnaissance posthume pour avoir hébergé des juifs en 40-45

L'ambassadrice d'Israël en Belgique, Idit Rosenzweig-Abu, a remis mercredi à deux familles belges les marques de reconnaissance de "Justes parmi les Nations", à titre posthume. Cette reconnaissance décernée par l'institut Yad Vashem d'Israël vient saluer l'aide que ces familles ont apportée aux juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en les cachant et en les hébergeant.

À la résidence de l'ambassadrice d'Israël, une cinquantaine de personnes étaient présentes, a pu constater Belga sur place. Les descendants de la famille Steurs et Wijnants, qui ont hébergé et caché les membres de la famille Malher dans les années 40 à Anvers et à Aarschot, ont reçu un diplôme ainsi qu'une médaille avec l'inscription "Qui sauve une vie, sauve l'humanité". L'ambassadrice d'Israël a rappelé par la même occasion que ces familles se mettaient elles-mêmes en danger en venant en aide aux familles juives qu'elles ont hébergées. "Merci d'avoir eu le bon geste quand le monde a mal tourné", s'est-elle adressée aux familles en question.

Les descendants des familles belges qui ont hébergé les membres de la famille juive ont tenu à rappeler le courage des actions de leurs ancêtres compte tenu du danger que cela représentait à l'époque et ont exprimé leur reconnaissance envers la communauté juive d'honorer leurs grands-parents et arrières-grands-parents.