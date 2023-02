Deux Israéliens tués dans une attaque en Cisjordanie

Deux jeunes israéliens ont été tués par balles dimanche dans le nord de la Cisjordanie occupée dans une attaque contre leur voiture, qualifiée d'"attentat terroriste palestinien" par le gouvernement israélien.

L'attaque s'est produite sur la route principale à Huwara, près de Naplouse, où un photographe de l'AFP a vu des soldats israéliens déployés pour des opérations de recherche.

Elle survient alors que s'est ouverte dimanche en Jordanie une rencontre entre responsables palestiniens et israéliens pour tenter de mettre un terme à la spirale de violences observées depuis le début de l'année, après l'entrée en fonctions fin décembre du gouvernement formé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu (droite) avec des alliés d’extrême droite et de formations juives ultraorthodoxes.

"Deux Israéliens ont été tués dans un attentat terroriste palestinien", peut-on lire dans un communiqué conjoint de M. Netanyahu et de son ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir. "Notre réponse au terrorisme est de le combattre avec force et de renforcer nos racines sur notre terre", ajoute le texte.

Le Conseil régional Shomron, qui gère les colonies juives dans cette zone, a identifié les deux victimes comme étant deux frères, Hillel et Yagel Yaniv, habitants de la colonie de Har Bracha, proche du lieu de l'attaque, âgés respectivement de 22 et 20 ans.

Dans leur communiqué, MM. Netanyahu et Ben Gvir annoncent qu'un comité ministériel a voté en faveur d'une "proposition de loi ouvrant la possibilité pour un tribunal d'infliger la peine de mort aux terroristes"

Orit Struck, ministre des Missions nationales a appelé sur Twitter "au retour immédiat de la délégation israélienne" participant à la rencontre d'Aqaba.

Depuis le début de l'année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 62 Palestiniens (parmi lesquels des membres de groupes armés et des civils incluant des mineurs) et à 11 civils (dont trois mineurs) et un policier israéliens ainsi qu'une Ukrainienne, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.