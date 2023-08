Documents confidentiels: l'assistant de Donald Trump plaide non coupable de dissimulation

L'assistant de Donald Trump Walt Nauta a plaidé jeudi devant un tribunal fédéral américain non coupable des chefs d'accusation supplémentaires retenus contre lui fin juillet dans l'affaire de la gestion présumée négligente par l'ex-président de documents confidentiels.

Dans une notification écrite au tribunal la semaine dernière, Donald Trump avait indiqué plaider non coupable de ces nouvelles charges et renoncer à comparaître jeudi.

Ces deux derniers ont tous les deux comparu jeudi, mais seul M. Nauta a pu plaider non coupable lors d'une audience d'une dizaine de minutes. M. de Oliveira, qui ne dispose pas encore d'avocat local, plaidera coupable ou non coupable lors d'une prochaine audience.

Dans un document judiciaire rendu public le 27 juillet, les procureurs fédéraux accusent M. Trump d'avoir essayé, avec l'aide de M. Nauta et de Carlos de Oliveira, le gérant de Mar-A-Lago, de supprimer des images de vidéosurveillance qui intéressaient les enquêteurs.

Il est visé par une quarantaine de chefs d'accusation, dont "rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale", "entrave à la justice" et "faux témoignage" dans cette affaire.

L'ex-président est poursuivi notamment en vertu d'une loi sur l'espionnage, qui interdit de conserver des secrets d'Etat dans des lieux non autorisés et non sécurisés.