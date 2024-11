Donald Trump président: "Il faut renforcer notre sécurité", déclare Annelies Verlinden

Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron se sont en outre entretenus mercredi matin à ce propos, convenant de se "coordonner étroitement".

En Belgique, Annelies Verlinden a notamment réagi. La ministre de l’Intérieur indique les pays européens doivent "renforcer leur sécurité".

"Je crois qu'on est tous étonnés par la rapidité des résultats également, et par la grande différence qui est visible maintenant entre Kamala et Trump. Ça nous donne aussi le message qu'il faut continuer à investir dans la connexion avec les gens en Amérique, et également dans le dialogue ici entre les pays européens. C'était déjà l'idée qu'il faut renforcer notre défense, notre sécurité interne avec les pays européens et ce qu'on doit continuer à faire. On n'est pas encore sûrs et certains de ce que Trump va faire. Il a annoncé beaucoup de choses par rapport à l'OTAN, par rapport à des accords sur le climat, mais qu'est-ce qui va être implémenté finalement? Cela, on ne sait pas. Donc le seul message qu'on peut conclure aujourd'hui, c'est qu'il faut renforcer nos institutions, notre démocratie, notre sécurité et c'était déjà le message avant, on avait déjà commencé et c'est une tâche immense pour la nouvelle Commission européenne. On doit continuer à le faire maintenant."