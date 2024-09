Douze morts et 2.800 blessés, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé

Les explosions simultanées de bipeurs du Hezbollah mardi au Liban, imputées à Israël par la formation islamiste pro-iranienne, ont fait 12 morts et quelque 2.800 blessés, a indiqué mercredi le ministre libanais de la Santé, Firass Abiad.

Après vérification auprès de tous les hôpitaux, le bilan s'élève désormais à "12 morts dont deux enfants" et on compte "entre 2.750 et 2.800" blessés, a déclaré M. Abiad lors d'une conférence de presse. Certaines personnes blessées dans la Békaa (est) "ont été transférées en Syrie" voisine, tandis que "d'autres seront évacuées vers l'Iran", a-t-il ajouté.