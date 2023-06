Du pétrole russe et mexicain pour soulager la pénurie de carburant à Cuba

Avec les récentes livraisons de pétrole du Mexique et de la Russie, et le rapprochement commercial entre le Venezuela et les Etats-Unis, Cuba, plongé dans une profonde crise, pourrait atténuer sa grave pénurie de carburant.

Depuis fin mars, les files de voitures à l'entrée des stations-service font partie du paysage quotidien de l'île communiste.