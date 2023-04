Eboulement à la frontière pakistano-afghane: le bilan monte à 8 morts

L'éboulement s'était produit à l'aube au poste-frontière de Torkham, l'un des points de passage et d'échange les plus fréquentés entre les deux pays, alors que plus de 100 camions attendaient en contrebas. Le premier bilan faisait état d'au moins 2 morts et 8 blessés.

"Jusqu'à présent, nous avons retrouvé sept corps", a indiqué Bilal Faizi, un porte-parole des services de secours pakistanais, ajoutant qu'une opération "était en cours" pour sortir des décombres le corps d'une huitième victime.