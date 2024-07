Élections américaines: nouvelles menaces de mort contre Donald Trump, un homme arrêté

La police de l'Etat américain de Floride a arrêté un homme qui aurait posté en ligne des menaces de mort envers le candidat présidentiel républicain Donald Trump et son colistier J.D. Vance.

Les agents ont découvert sur le compte Facebook du suspect plusieurs de menaces visant l'ancien président américain et J.D. Vance, de même qu'envers leurs proches. L'homme a été placé en garde à vue, selon le communiqué de la police. L'enquête a été menée en coopération avec les services secrets américains et le bureau du procureur du comté de Palm Beach.

Thomas Matthew Crooks, un acte préparé?

La semaine dernière, l'ancien président des États-Unis avait été victime d'une tentative d'assassinat en Pennsylvanie. Nous apprenons ce samedi que le tireur, Thomas Matthew Crooks, avait repéré le terrain avec un drone peu avant le meeting électoral.

L'homme, décédé depuis lors, aurait eu recours à un drone suivant un itinéraire prédéterminé, pour cartographier le lieu de rassemblement électoral. Les repérages aériens auraient eu lieu à plusieurs reprises.

L'assaillant de 20 ans a tiré au moins six coups depuis le toit d'un bâtiment à environ 120 mètres de l'estrade où Donald Trump s'exprimait samedi dernier. Un spectateur a été tué, deux autres personnes blessées et le candidat républicain a été blessé à l'oreille. Le tireur a été abattu par les services secrets américains, et ses motifs n'ont pas encore été établis.