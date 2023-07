Élections au Cambodge: les opposants en exil exclus des élections pendant au moins 20 ans

Sam Rainsy, figure de l'opposition cambodgienne en exil en France, a été interdit de se présenter comme candidat à des élections au Cambodge pendant 25 ans pour avoir appelé les électeurs à déposer dans les urnes des bulletins non valides aux élections législatives de dimanche prochain. Il a également écopé d'une amende de 5.000 dollars (près de 4.500 euros).

Sam Rainsy a expliqué la raison de sa manœuvre sur Twitter lundi: "Cela donne aux Cambodgiens un moyen d'appeler à des élections authentiques".

Seize autres dirigeants et militants de l'opposition en exil, dont les noms ont été rayés des listes électorales, ont été interdits de se présenter à des élections pendant vingt ans et condamnés à une amende de 2.500 dollars (un peu plus de 2.200 euros) chacun, selon la Commission électorale nationale.