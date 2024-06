"Elle illumine ma vie": Harold Terens, vétéran américain de 100 ans, va se marier aux célébrations des 80 ans du Débarquement

L'histoire d'amour entre Harold Terens et Jeanne Swerlin est plus belle "que celle de Roméo et Juliette": l'ancien combattant américain et sa fiancée se marient en juin en France, en plein 80e anniversaire du Débarquement des troupes alliées lors de la Seconde Guerre mondiale.

Agé de 100 ans, celui qui a reçu la Légion d'honneur française en 2019, de la part du président Emmanuel Macron, sera de nouveau glorifié le 6 juin, lors des célébrations des 80 ans de l'opération militaire qui a contribué à la défaite de l'Allemagne.