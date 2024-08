Elon Musk dit fermer les bureaux de X au Brésil

En avril, X avait admis que les utilisateurs de plusieurs comptes bloqués avaient réussi à contourner les restrictions.

"Malgré nos nombreux appels non entendus auprès de la Cour suprême, un public brésilien non informé de ces arrêts, et le fait que notre personnel brésilien n'ait aucune responsabilité ou contrôle sur le contenu bloqué sur notre plateforme", le juge Moraes "a choisi de menacer notre personnel au Brésil plutôt que de respecter la loi et ses procédures", a déclaré le réseau social samedi.