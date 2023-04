En Irlande, Biden attendu dans l'effervescence dans la ville de ses ancêtres

A l'extérieur du pub Harrison, le propriétaire Derek Leonard, perché sur une échelle, accroche des banderoles rouges, blanches et bleues et drape les fenêtres du drapeau américain. Joe Biden revient cette semaine sur les terres de ses ancêtres irlandais et Ballina s'y prépare avec effervescence.

A l'intérieur du bar trône déjà une photo de Derek Leonard avec Joe Biden prise lors de sa visite en tant que vice-président en 2016 dans cette petite ville située sur les rives de la rivière Moy dans le nord-ouest de l'Irlande.