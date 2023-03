En Syrie, une forteresse en danger, fragilisée par le séisme

Epargnée par la guerre civile qui ravage le pays depuis 2011, la forteresse de Saladin est restée ouverte aux visiteurs jusqu'au séisme qui a tué près de 46.000 personnes en Turquie et au moins 6.000 en Syrie.

La forteresse syrienne de Saladin a résisté à de nombreux assauts, mais ses remparts de pierre se lézardent, fragilisés par le séisme du 6 février qui, en plus de son lourd bilan humain, a endommagé de nombreux sites historiques en Syrie.

Des murs, des plafonds ou encore des tours de châteaux historiques ont désormais des fissures ou se sont effondrés de manière partielle voire totale, selon la DGAM, qui indique que des églises, mosquées et musées --remontant pour certains au Moyen-Age-- ont également pâti du séisme.

Le tremblement de terre a endommagé 40 sites archéologiques et historiques à travers la Syrie, selon la Direction générale des antiquités et des musées (DGAM).

Alors qu'il passe sous trois arcs fissurés, Zouhair Hassoun marche avec prudence, et montre la façade de l'immense forteresse inscrite en 2006 au patrimoine mondial de l'Unesco en 2006, puis en 2013 à sa liste de patrimoine mondial en danger.

"Chaque bloc de pierre pèse au moins une tonne", souligne-t-il. "Toute partie de la forteresse qui roulerait dans la vallée ne pourra jamais être récupérée."

Et, prédit-il, "il y aura forcément des éboulements en cas de fortes pluies ou de nouvelle secousse, c'est une question de temps."

- "Inestimable" -

Au musée national à Damas, le directeur de la DGAM Nazir Awad entoure sur une carte les six provinces les plus touchées par le séisme, dont celle de Lattaquié.

"Nous avons dénombré plus d'une quarantaine de sites endommagés", indique-t-il, ajoutant que la citadelle d'Alep et sa Vieille ville sont les plus impactés par le séisme.