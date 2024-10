États-Unis: d'énorme files pour les élections anticipées au Texas

Pour le premier jour des votes anticipés aux élections américaines, de longues files ont été constatées dans certains centres de vote comme à Collin County au Texas. La course au Sénat s'y joue entre le sénateur républicain Ted Cruz et son rival démocrate Collin Allred, qui continue de l'égratigner dans cette campagne clivante.

Ted Cruz brigue un 3ème mandat, Collin Allred pourrait lui devenir le premier sénateur noir de l'histoire de l'État.



Ted Cruz, sénateur républicain, s'est exprimé: "Sortez et votez. Votez tôt. Levez-vous et défendez la démocratie. Je pense que cette élection est un choix fondamental pour notre pays tout entier et c'est une direction pour notre État. Je crois que cette élection a pour objectif de préserver le Texas. On ne peut pas emprunter la route des Californie, New York et Illinois, avec des impôts élevés et réglementations strictes qui détruisent des emplois. Et je vais vous dire, Texans, nous voulons assurer la sécurité de nos familles. Et cela signifie soutenir les forces de l’ordre. Et cela signifie sécuriser la frontière."



Collin Allred, représentant démocrate, a également réagi: "Nous avons maintenant deux semaines pour nous débarrasser de Ted Cruz et c'est ce que nous allons faire. Je pense que c’est une élection qui porte sur beaucoup de choses. Je pense que c’est une question de liberté, d’opportunité et de responsabilité. Et je pense que vous avez vu beaucoup de ces choses exposées dans le débat. Le sénateur Cruz n'a pas pu répondre à une question, une simple question, à propos de sa position sur le droit de la femme à choisir ou quelles exceptions il soutiendrait. Il a ri quand je parlais de ce qui s'est passé le 6 janvier, même si il se cachait dans un placard de fournitures et je me préparais à défendre mes collègues. Et c'est une question d'opportunité, d'où nous allons à partir d'ici et qui a réellement des idées pour s'assurer que les Texans ont une chance de poursuivre leur version du rêve américain."