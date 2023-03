Etats-Unis: neuf morts dans le crash de deux hélicoptères de l'armée

- Enquêteurs en route -

Quatre passagers se trouvaient dans un des appareils et cinq dans l'autre, des équipages de taille habituelle, comprenant "un pilote, un copilote ou chef d'équipage, et souvent un médecin" et d'autres militaires, a-t-il détaillé.

"En dépit de la perte (de nos soldats), nous avons été chanceux car ils ont été en mesure d'atterrir dans une zone dégagée non loin d'une zone résidentielle. Donc heureusement, il n'y a pas eu de victimes additionnelles ou de blessés du fait de ce crash", a déclaré le brigadier général.