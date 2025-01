Etats-Unis: un assaillant du Capitole gracié par Donald Trump abattu par un policier

Un homme condamné pour son rôle lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 et gracié la semaine dernière par le nouveau président Donald Trump a été abattu par la police après un refus d'obtempérer, a affirmé lundi la police de l'Etat de l'Indiana.

"Un face-à-face a opposé le suspect et l'agent, ce dernier a fait usage de son arme et mortellement blessé le suspect", a écrit la police, précisant seulement que la victime était elle-même en possession d'une arme à feu.

Condamné à six mois de prison et libéré en juillet selon la chaîne locale Fox59, Matthew Huttle fait partie des quelque 1.500 personnes liées à l'assaut du Capitole et concernées par les mesures de clémence prises par Donald Trump la semaine dernière juste après son investiture.

Ces décisions présidentielles avaient soulevé des critiques jusque dans le camp républicain notamment parce qu'elles concernaient des auteurs de violences contre des forces de l'ordre.

D'après Fox59, l'oncle de Matthew Huttle avait également participé à l'assaut du Capitole et avait été condamné à 30 mois de prison, après avoir plaidé coupable d'agression sur un policier avec une hampe de drapeau.

Selon des médias américains, un autre protagoniste du 6-Janvier concerné par les mesures de clémence de Trump, Daniel Ball, a été arrêté la semaine dernière en Floride en raison d'une inculpation pour détention d'arme à feu datant d'avant l'assaut du Capitole.