Investiture de Trump: les premiers assaillants du Capitole sont déjà sortis de prison, le président a aussi gracié… un homme accusé d'avoir commandité 5 meurtres

Kevin Loftus porte encore le jogging et le t-shirt fournis par la prison de Philadelphie qu'il a quittée dans la nuit, gracié par Donald Trump comme tant d'autres assaillants du Capitole. Il est venu mardi devant la geôle de Washington "pour faire sortir tout le monde".

Près d'un groupe de partisans du républicain portant casquettes et drapeaux dans le froid de la capitale américaine, Kevin Loftus raconte l'attente de l'annonce du président républicain fraîchement investi, lundi soir dans sa cellule munie d'une télévision sans le son.

"Il était sept heures du soir, il a signé" les décrets mais, sans entendre, "nous ne savions rien" de ce qu'il avait effectivement décidé. "Et à 11 heures du soir, (les gardiens) sont venus, ont toqué à ma cellule et m'ont dit 'vous allez sortir, préparez vos affaires', et j'étais, 'woohoo', si heureux."