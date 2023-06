"Explosions en ville": après une nuit agitée, Kiev subit une nouvelle vague d'attaques ce matin, les sirènes aériennes déclenchées

Une nuit mouvementée

Ces nouvelles explosions interviennent après une nuit fort mouvementé à Kiev. Dans la nuit de dimanche à lundi, la capitale ukrainienne a été frappée par des drones explosifs et des missiles, selon les autorités militaires, moins de 24 heures après avoir subi sa plus importante attaque de drones depuis le début de la guerre.

"Plus de 40 cibles aériennes ont été détectées et détruites par notre défense aérienne. Les attaques sur Kiev ont été repoussées", a affirmé l'administration civile et militaire de Kiev sur sa chaîne Telegram.