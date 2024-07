Feux dans l'ouest canadien: une partie de la ville de Jasper détruite

Mais "comme le montrent les images en ligne, des pertes importantes ont eu lieu", a indiqué le parc national dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux. Dans la ville de Jasper, les pompiers sont à pied d'oeuvre "pour sauver le plus grand nombre possible de structures et protéger les infrastructures critiques", est-il précisé.

Le feu a atteint la ville déserte mercredi soir après avoir très rapidement progressé en fin de journée. Les 25.000 habitants et touristes qui se trouvaient dans le parc ont été évacué dans la nuit de lundi à mardi. Le feu n'a fait aucune victime.

Selon les autorités, les flammes à Jasper atteignent 120 mètres de haut et se déplacent à la vitesse de 15 mètres par minute.

De nombreux départs de feux ont été déclenchés ces derniers jours par la foudre dans l'ouest canadien touché par une très forte sécheresse. Au total, dans cette province de l'Alberta, plus de 170 incendies sont actifs jeudi en Alberta, dont plus d'une douzaine dans la région de Fort McMurray, plaque tournante de l'exploitation des sables bitumineux.

Le parc national de Jasper, le plus grand du Canada, connu pour ses montagnes, glaciers, lacs et cascades, attire 2,5 millions de visiteurs tous les ans.

"Les pompiers s'efforcent de sauver autant de structures que possible et de protéger les infrastructures essentielles, notamment l'usine de traitement des eaux usées, les installations de communication, le pipeline Trans Mountain", a indiqué Park Canada, l'organisme en charge des parcs nationaux, sur les réseaux sociaux.

Les autorités n'ont pas donné de détails sur les infrastructures détruites mais le Premier ministre Justin Trudeau a déjà promis de déployer "toutes les ressources nécessaires".

Matthew Murray, qui a évacué Jasper, est arrivé dans la nuit de mercredi à jeudi à Calgary après des heures de route. "Nous avons vu des images et il me semble que ma maison a brûlé, qu'il n'y aura plus rien quand nous retournerons là-bas", a-t-il raconté à la chaine publique Radio Canada.

Quelque 1.900 pompiers de l'Alberta sont à pied d'œuvre, secondés par des effectifs venus notamment d'Alaska et d'Australie.

Avec le réchauffement climatique, le Canada est de plus en plus souvent frappé par des événements météorologiques extrêmes. Le pays craint de revivre une année catastrophique comme en 2023, quand il a enregistré la pire saison des feux de son histoire (15 millions d'hectares, plus de 200.000 personnes évacuées...)

La Colombie-Britannique, province voisine de l'Alberta, est elle aussi fortement touchée par les incendies avec plus de 400 feux actifs actuellement.