Gaza: 15 morts dans un raid israélien, le Hamas rejette le dernier projet de trêve

Eyad BABA

Le Hamas palestinien a rejeté samedi comme des "diktats américains" le nouveau projet d'accord pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, où 15 membres d'une même famille dont neuf enfants ont été tués dans une frappe israélienne selon la Défense civile.

Après plus de dix mois de guerre, des discussions sur un cessez-le-feu à Gaza se sont tenues jeudi et vendredi à Doha entre Israël et les médiateurs -Etats-Unis, Qatar et Egypte, au terme desquelles une proposition remaniée d'accord a été présentée par les Etats-Unis, principal allié d'Israël.