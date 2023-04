"Ghosted" : Ana de Armas en agente de la CIA qui embarque Chris Evans

"C'est important parce qu'il y a ce cliché selon lequel ce sont toujours les hommes qui portent un film d'action et que seuls les hommes peuvent être des durs à cuire et des personnages cool", a expliqué à l'AFP l'actrice cubaine de 34 ans, lors d'une avant-première à New York mardi soir.

Dans "Ghosted", c'est Chris Evans qui joue "la demoiselle en détresse", selon les mots de l'acteur. "C'est agréable d'être quelqu'un qui a besoin d'être sauvé", ajoute celui qui a endossé dans les années 2010 le costume de Captain America, dans la série des films Avengers de l'univers Marvel.

"Ghosted", qui enchaîne les scènes de fusillades et de cascades, voit aussi apparaître Adrien Brody dans un rôle de méchant.