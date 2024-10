Guerre en Ukraine: la Russie annonce avoir abattu plus de 100 drones ukrainiens au-dessus de son territoire

La Russie a abattu 110 drones ukrainiens au cours de la nuit au-dessus de Moscou et plusieurs régions, a annoncé dimanche matin le ministère de la Défense.

Vingt-sept autres drones ont été abattus au-dessus de la région de Lipetsk, 18 au-dessus de celle d'Oryol et un au-dessus de la capitale, ainsi qu'un total de 21 au-dessus des régions de Nijni-Novgorod, Belgorod et Briansk, selon le communiqué. La Russie signale abattre presque quotidiennement des drones ukrainiens au-dessus de son territoire, mais généralement en plus petit nombre.

L'Ukraine affirme mener ces frappes, qui visent souvent des sites énergétiques, en réponse aux bombardements russes sur son territoire/