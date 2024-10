Harris avec des électeurs noirs et Trump dans un Etat frontalier à trois semaines du vote

A un peu plus de trois semaines du vote du 5 novembre, les sondages sont toujours aussi indécis, mais plusieurs récentes enquêtes révèlent les difficultés de Kamala Harris à faire le plein de voix parmi les électorats noir et hispanique.

Kamala Harris et Donald Trump parcourent chacun dimanche des Etats disputés, la vice-présidente américaine tentant de dissiper les doutes sur sa capacité à mobiliser des électorats traditionnels cruciaux pour le camp démocrate, et l'ex-président républicain ressassant son discours anti-immigration.

La vice-présidente de 59 ans se trouvait dimanche à Greenville en Caroline du Nord (sud-est), dans une partie à forte population noire de cet Etat remporté pour la dernière fois en 2008 par un candidat démocrate et récemment sinistré par l'ouragan Hélène.

Elle n'est créditée que de 19 points d'avance sur son adversaire républicain au sein de cet électorat stratégique dans plusieurs Etats pivots, notamment du Sud-Ouest, comme l'Arizona ou le Nevada, soit sept de moins que Joe Biden en 2020 et 20 de moins que Hillary Clinton en 2016.

Un sondage New York Times/Siena College publié dimanche lui accorde moins de 60% des intentions de vote dans la communauté hispanique, ce qui représenterait le niveau le plus bas pour un candidat démocrate depuis 20 ans.

Dans une église fréquentée en majorité par des Afro-Américains, elle a salué "les héros et les anges" révélés par cette crise, mais a dénoncé "ceux qui détournent les tragédies et le chagrin des gens vers le ressentiment et la haine" en "propageant la désinformation".

"Il est insensé de faire de la politique en jouant sur la détresse des gens", a insisté Kamala Harris, en allusion notamment aux affirmations de Donald Trump selon lesquelles les autorités démocrates auraient abandonné à leur sort les populations des zones majoritairement républicaines.

- "Rester à la maison ou voter Trump" -

L'ex-président Barack Obama a tancé jeudi dans l'Etat-clé de Pennsylvanie (nord-est) ses "frères" afro-américains réticents à élire une femme pour la première fois dans l'histoire américaine.