Taïwan dit avoir déployé des forces après le lancement de manoeuvres militaires chinoises

Taïwan a annoncé lundi avoir "déployé les forces adéquates" en réponse au lancement par la Chine de manoeuvres militaires d'encerclement mobilisant des avions et des navires.

Le ministère de la Défense taïwanais a condamné dans un communiqué un "comportement irrationnel et provocateur", précisant avoir "déployé les forces adéquates pour réagir de manière appropriée dans le but de protéger la liberté et la démocratie, ainsi que pour défendre la souveraineté" de Taïwan.

La Chine a lancé lundi des manoeuvres militaires visant à encercler Taïwan en déployant des avions et des navires, a annoncé le ministère chinois de la Défense.