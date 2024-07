Harris défie Trump en meeting en Atlanta aux côtés d'une rappeuse star

Partager:

Elijah Nouvelage La candidate démocrate Kamala Harris, qui veut capitaliser sur le regain d'énergie de son camp, a mis Donald Trump au défi de débattre avec elle devant une foule galvanisée mardi par la star du rap Megan Thee Stallion lors d'un meeting en Géorgie. A moins de 100 jours du scrutin présidentiel américain du 5 novembre, dans une campagne complètement bouleversée par le retrait de Joe Biden, les démocrates repartent à l'assaut de cet Etat clé, avec en ligne de mire le vote des jeunes électeurs noirs.

Certains considèrent désormais que la Géorgie, remportée de justesse en 2020 grâce notamment à l'électorat afro-américain, pourrait de nouveau pencher en faveur des démocrates. "La balle est dans notre camp", a déclaré la candidate après de longs applaudissements lors d'un discours de 20 minutes devant une foule de 10.000 personnes, son plus gros meeting à ce jour, selon son équipe. "La dynamique de cette course change et Donald Trump commence à le sentir." L'ancien président - qui pensait devoir affronter, Joe Biden, 81 ans, dont la prestation au débat qui les a opposés fin juin a précipité le retrait - a laissé entendre qu'il pourrait ne pas débattre avec Kamala Harris, qu'il dénigre allègrement.

Donald Trump, désormais le candidat le plus âgé de l'histoire des Etats-Unis, se retrouve face à une femme, plus jeune et énergique et a dû réorienter sa campagne. Celle qui est devenue en janvier 2021 la première femme, la première Afro-Américaine et la première personne d'origine asiatique à accéder à la vice-présidence lui a suggéré mardi de revoir sa position quant au débat et de venir lui "dire les choses en face". - Bataille serrée - Si elle a reconnu que les démocrates étaient les "outsiders" de la course, Kamala Harris compte sur le regain de mobilisation de sa base, des sondages qui montrent que l'écart se resserre et une collecte de fonds qui s'envole.