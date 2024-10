Harris va fêter ses 60 ans dans une campagne marquée par la question de l'âge

Des propos décousus de l'ancien président républicain à son refus de communiquer son dossier médical, Kamala Harris a multiplié ces deux dernières semaines les attaques contre la santé et l'acuité mentale de celui-ci.

La candidate démocrate à l'élection américaine Kamala Harris fête ses 60 ans dimanche dans une campagne marquée par la question de l'âge, notamment de son rival Donald Trump, âgé de 78 ans et dont certaines prestations récentes interrogent.

"J'espère qu'il va bien", a-t-elle lâché en début de semaine sur les réseaux sociaux après que M. Trump a transformé une réunion publique en une étrange fête dansante et a passé près de 40 minutes sur scène à se déhancher au son de la musique.

Ces saillies visant Donald Trump sonnent comme un écho aux mois de campagne durant lesquels les républicains ont pris un malin plaisir à pointer chaque gaffe, maladresse ou trou de mémoire de Joe Biden, 81 ans, alors candidat à sa réélection.

L'arrivée de la vice-présidente dans la course à la Maison Blanche pour le remplacer a donné un coup de fouet à la campagne des démocrates. Et pointé soudain les projecteurs sur l'âge de Donald Trump, à peine plus jeune que Joe Biden.