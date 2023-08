Harry et Meghan ne sont plus non plus "Altesses royales" sur le site de la famille

Quelque trois ans après leur départ du Royaume-Uni pour les États-Unis, le prince Harry (38 ans) et son épouse Meghan (42 ans) ne sont plus présentés comme "HRH" ou "Royal Highnesses" ("Altesses royales") sur le site web de la famille royale britannique.

Le couple princier avait déjà renoncé volontairement à ce titre au printemps 2020. Toutefois, le site web du palais royal continuait d'utiliser ces titres.

Les services du palais font valoir que le site web contient plus de 5.000 pages d'informations sur la vie et l'œuvre de la famille royale britannique. "À la suite du décès de Sa Majesté la reine Élisabeth II, le contenu a été régulièrement revu et mis à jour. Cependant, certains contenus peuvent être obsolètes jusqu'à ce que ce processus soit achevé", écrit à ce propos The Telegraph en citant un communiqué.