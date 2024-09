Hassan Nasrallah, le puissant chef du Hezbollah tué par Israël

Depuis la dernière guerre en 2006 entre Israël et sa formation, le puissant chef du Hezbollah vivait dans la clandestinité pour échapper à l'armée israélienne. Mais elle a réussi vendredi à localiser Hassan Nasrallah et le tuer.

Ennemi juré d'Israël, il n'était plus apparu que rarement en public depuis la guerre de 2006, et son lieu de résidence était tenu secret.

Il recevait cependant des visiteurs dont les chefs de formations palestiniennes alliées à son mouvement, qui publiait les photos des rencontres.

Cléa PECULIER, Omar KAMAL

Les journalistes et personnalités qui le rencontraient affirment avoir été conduits par le Hezbollah dans des voitures aux rideaux épais, et avec des mesures de sécurité renforcées, dans un endroit non identifiable.