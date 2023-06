Hausse vertigineuse des frais pour se présenter à la présidentielle au Zimbabwe

"Ces frais de candidature, qui discriminent les citoyens en fonction de leur statut économique et excluent les pauvres et les personnes à la marge, violent la Constitution", a déclaré jeudi à l'AFP Fadzayi Mahere, porte-parole du principal parti d'opposition, la Coalition des citoyens pour le changement (CCC, Citizens Coalition for Change).

Des élections présidentielle et législatives sont prévues le 23 août dans ce pays d'Afrique australe.