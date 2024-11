Ils étaient plus d'un millier: Mexico bat le record du monde de mariachis

Le Mexique a clôturé le premier congrès mondial des "mariachis" dimanche (10 novembre) par un grand concert à Mexico, visant à honorer et à préserver ce genre musical emblématique.

Pour la première fois, la capitale mexicaine a rassemblé des amateurs de mariachis et des artistes pour un événement de cinq jours comprenant des concerts quotidiens et des spectacles en plein air pour célébrer cette musique profondément ancrée dans la culture mexicaine.

Dimanche, plus de 1 100 musiciens et chanteurs ont interprété les chansons populaires "Cielito Lindo", "El Rey", et "Son de la Negra" sur la place principale de la capitale mexicaine.

Les mariachis sont nés au XIXe siècle dans l'État occidental de Jalisco, où ils se produisaient lors de festivals et de mariages. Aujourd'hui, ils se produisent à l'occasion de mariages, d'hôtels, de fêtes d'anniversaire ou de toute autre occasion digne d'être célébrée.