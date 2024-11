"Le lendemain, on a mal partout": Raymonde, âgée de 90 ans, fait un immense carton en donnant... des cours de fitness

Partons maintenant à la rencontre de Raymonde, une professeure de fitness qui fêtera ses 90 ans cette année. Rien n'arrête cette ancienne professeure de gymnastique, devenue incontournable dans le club de sport où elle travaille à Waterloo. Ne vous fiez pas à son âge, ni à son grand sourire et ses yeux ravageurs. Pas de ménagement au cours de Raymonde. On bouge, on transpire, on souffre même.

Les participantes le confirment sans détour. "C'est très dur, le lendemain, on a mal partout", "Elle peut bien redresser là où il faut et ça fait bien mal", ont précisé deux de ses élèves. Certains participants sont pourtant bien plus jeunes qu'elle, comme cette jeune femme de 25 ans. "C'est la première fois que je viens à ce cours-ci et franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça", nous confie-t-elle avec le sourire.