Ils se déguisaient en ours pour ravager leur voiture et toucher l'assurance: quatre Américains arrêtés après une drôle de fraude

Quatre personnes soupçonnées d'avoir monté une arnaque à l'assurance ont été arrêtées en Californie mercredi, après avoir déclaré qu'un ours avait ravagé leurs voitures de luxe, alors qu'il s'agissait d'un humain déguisé en animal.

Un déguisement

Les assurés ont expliqué qu'un ours était entré dans le véhicule à Lake Arrowhead, une région montagneuse près de Los Angeles, et qu'il avait déchiré les sièges et endommagé les portières, selon un communiqué du département des assurances de Californie.

Ils ont même fourni une vidéo de vidéosurveillance censée montrer l'animal en plein carnage.

Mais "après un examen plus approfondi de la vidéo, l'enquête a permis de déterminer que l'ours était en fait une personne déguisée en ours", selon le communiqué.

Les enquêteurs ont ensuite découvert que les suspects avaient fait leur miel de ce stratagème: deux autres demandes d'indemnisation auprès de compagnies d'assurance différentes ont été effectuées pour deux Mercedes haut de gamme.