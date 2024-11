COP29: le PDG de TotalEnergies avoue "faire partie du problème climatique"

Venu passer la journée à la COP29 à Bakou, le PDG de la compagnie pétrolière française TotalEnergies Patrick Pouyanné a défendu vendredi les actions de son entreprise et du secteur, accusé d'influence indue sur la diplomatie climatique.

"Oui, on est une partie du problème" climatique, mais "on est dans une logique de progrès continu", même "si on ne va jamais assez vite" aux yeux de la société, a déclaré Patrick Pouyanné.

Il venait de participer à son premier événement public de la journée: un échange dans le pavillon de l'Azerbaïdjan avec, entre autres, Rovshan Najaf, le président de la compagnie pétrolière nationale Socar.