Pollution alarmante à New Delhi: une ministre prend une décision pour protéger les enfants face aux effets dévastateurs

Le smog à New Delhi est un mélange de brouillard et d’émissions polluantes. Plusieurs facteurs en sont responsables :

Depuis jeudi, les écoles primaires de New Delhi sont passées aux cours à distance. Cette décision a été annoncée par la ministre en chef locale, Atishi, en raison de l’augmentation des niveaux de pollution. Ce n’est pas une première : chaque hiver, la ville connaît des semaines critiques de smog, forçant la fermeture des établissements scolaires et d’autres perturbations.

Ces conditions piègent les polluants mortels, aggravant la situation de mi-octobre à janvier.

La pollution de l’air à Delhi a des effets dévastateurs :

Les particules PM2,5, 50 fois au-dessus des niveaux recommandés par l’OMS, peuvent pénétrer dans la circulation sanguine et causer des maladies cardiovasculaires, respiratoires, et des cancers.

Une étude a établi que 12 000 décès annuels à Delhi sont dus à la pollution. En 2019, elle était responsable de 1,67 million de morts en Inde.

Pour lutter contre cette pollution, les autorités ont mis en place des restrictions, telles que l'interdiction des activités de construction, la circulation limitée des camions diesel ou l'encouragement à couper les moteurs au feu rouge.

La ville a également testé des tours de filtrage et envisage l’utilisation de drones pour pulvériser de l’eau sur les zones les plus polluées. Mais selon les ONG environnementales, ces initiatives restent insuffisantes. Elles appellent à des mesures plus radicales pour réduire les émissions à leur source.

La situation à New Delhi reflète un problème global : les émissions de CO2 issues des énergies fossiles atteignent des records, sans qu’un pic clair du recours au pétrole, au gaz et au charbon ne soit en vue.



New Delhi fait face à une crise sanitaire et environnementale majeure, et des mesures plus ambitieuses sont nécessaires pour protéger ses 30 millions d’habitants. La pollution n’est pas qu’un problème local, c’est une urgence mondiale.