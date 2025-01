Incendies dévastateurs à Los Angeles: le vent faiblit mais le bilan humain s'alourdit et les critiques se multiplient

Partager:

Au moins onze morts et des milliers de bâtiments détruits à Los Angeles, ravagée par des incendies attisés par des vents violents.

Les nombreux incendies qui font rage à Los Angeles pour le quatrième jour d'affilée ont causé au moins onze morts, mais le vent qui attise les flammes a commencé à faiblir vendredi, tandis que monte la polémique sur l'efficacité des secours. Face aux pillages qui se multiplient dans les zones sinistrées ou évacuées, un strict couvre-feu, en vigueur entre 18H00 et 06H00 du matin, a été décrété vendredi par les autorités dans les secteurs de Pacific Palisades et Altadena, les plus ravagés.

Devant l'ampleur des dégâts, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a demandé vendredi "un examen indépendant complet" des services de distribution d'eau de la ville. Le responsable démocrate a décrit comme "profondément perturbant" le manque d'approvisionnement en eau et la perte de pression aux bouches d'incendie dans les premiers instants des incendies, ce qui a contribué à permettre leur expansion. "Nous avons besoin de réponses pour savoir ce qu'il s'est passé", a-t-il écrit dans une lettre ouverte. Au moins onze personnes ont trouvé la mort dans ces feux violents et des pans entiers de la deuxième plus grande ville des États-Unis sont dévastés : plus de 10.000 bâtiments ont été détruits et plus de 14.000 hectares sont partis en fumée.