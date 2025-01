Los Angeles dévasté par les flammes: "On a vu des maisons réduites en cendres en quelques minutes"

Los Angeles est en proie à des incendies hors de contrôle, attisés par des vents violents et une sécheresse extrême. Des maisons de célébrités détruites, des évacuations massives et Hollywood à l’arrêt : ces feux ravagent la ville, bouleversant agendas politiques et culturels.

Le foyer qui sévit dans le quartier huppé de Pacific Palisades est "une des catastrophes naturelles les plus destructrices de l'histoire" de la deuxième plus grande ville des Etats-Unis, a déclaré la responsable des pompiers de Los Angeles, Kristin Crowley.

Notre correspondant sur place re correspondant Stephane Ferracci peut témoigner de l'ampleur et la rapidité de ces incendies.

Comment expliquer ce phénomène ? L'hiver dernier a été très pluvieux, "ce qui a créé une végétation luxuriante", explique le journaliste. "Mais depuis le printemps dernier, c'est la sécheresse", "Los Angeles n'a reçu que trois petits millimètres d'eau en six mois", ajoute-t-il.

Il suffit d'une petite étincelle pour que ce vent riche en oxygène ravive les flammes

Ce qui pose problème, ce sont les rafales de 130 à 160 km heure, "un vent qu'on appelle le Santa Ana, il vient du Nevada voisin, c'est le désert, c'est là où se trouve Las Vegas", précise Stephane Ferracci. "Le vent peut parfois être très chaud, voire brûlant. Et lorsqu'il arrive sur Los Angeles, il franchit les montagnes de la Sierra Nevada et en redescendant, il s'accélère et s'assèche encore plus", continue-t-il. "Alors il suffit d'une petite étincelle pour que ce vent riche en oxygène ravive les flammes et les repousse quelques hectomètres plus loin ou vers des maisons".