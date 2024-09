Incident sur un Boeing 737 MAX 9: la copilote n'a découvert la chute de la porte qu'après l'atterrissage

Capitaine et co-pilote se concentrent alors sur un atterrissage en urgence.

"Mon corps a été poussé vers l'avant et il y a eu également une forte détonation", a-t-elle ajouté. "C'était incroyablement bruyant."

Une fois l'appareil de retour sur la terre ferme, son souci est de vérifier que tout le monde est bien là: "J'ai ouvert la porte du poste de pilotage et j'ai vu des centaines d'yeux calmes et silencieux qui me regardaient".

Le personnel navigant lui apprend alors qu'il y a "des sièges vides et des blessés" parmi les passagers. Mais aucun d'entre eux n'a chuté de l'avion cependant. "Il ne nous a pas fallu très longtemps pour confirmer que nous avions 177 âmes à bord", raconte-t-elle.

Un adolescent qui se trouvait à côté de la porte s'était déplacé vers un autre siège pour ne pas être aspiré, et Emily Wiprud a alors croisé sa mère, qui le cherchait: "Son fils n'était plus là. En tant que mère moi-même, je ne peux même pas imaginer ce sentiment".