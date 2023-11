Israël affirme avoir fait sauter un tunnel sous l'hôpital Al-Chifa dans la ville de Gaza

L'armée avait autorisé des journalistes internationaux à accéder au tunnel peu avant l'explosion. Un petit tunnel avec plusieurs chambres est montré sur plusieurs images et vidéos. Il s'agissait entre autres d'une chambre avec deux lits, des toilettes et une petite cuisine. Le tunnel se trouverait à dix mètres de profondeur et aurait une longueur de 55 mètres. Selon l'armée, des armes ont également été trouvées dans l'hôpital.

Le Hamas nie toujours que l'hôpital était utilisé à des fins militaires.