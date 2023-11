Israël serait prêt à prolonger le cessez-le-feu en échange de nouveaux otages

Le Hamas et Israël ont conclu un accord qui prévoit quatre jours de trêve, le passage de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et la libération d'un total de 50 otages, sur les 200 encore retenus à Gaza, et de 150 Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes.

Négocié par le Qatar avec l'appui des États-Unis et de l'Égypte, il est entré en vigueur vendredi et est censé prendre fin lundi soir. L'accord prévoit cependant la possibilité de prolonger le cessez-le-feu en échange de la libération de 10 otages supplémentaires par jour.