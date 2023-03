Jade Hovine finit 23e à Calgary

La Japonaise Mao Shimada a remporté le titre mondial avec 224,54 points. Au kür, Hovine a réussi à dépasser la Néerlandaise Julian van Dijk au classement malgré deux chutes.

La patineuse belge de 18 ans s'était qualifiée de justesse pour le programme libre, en terminant 24e du programme court, à plusieurs dizaines de points de son meilleur résultat. Dans trois semaines, Jade Hovine participera aux championnats du monde seniors au Japon, aux côtés de Loena Hendrickx et Nina Pinzarrone.

En danse sur glace, la paire belge de Max Leleu et Sofia Beznosikova a terminé 29e et avant-dernière du programme court avec un score de 40,49. Les Tchèques Katarina Mrazkova et Daniel Mrozek ont dominé le classement avec 71,17 points. Les vingt meilleurs couples se qualifiaient pour la danse libre.